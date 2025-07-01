Kocaelispor Yeni Sezon Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürüyor

Kocaelispor Yeni Sezon Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Topuk Yaylası'nda sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcular, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde çeşitli antrenmanlar yaptı.

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, günü çift idmanla tamamladı.

Yeşil-siyahlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde idman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor
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