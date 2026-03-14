Volkan Kazak: "Hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyoruz"

Kocaelispor'un Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından yardımcı antrenör Volkan Kazak, hakem kararlarını eleştirerek penaltı pozisyonu hakkında açıklama beklediklerini ifade etti.

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Konyaspor mağlubiyeti sonrası, "Hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Penaltı pozisyonunu bize açıklamaları lazım. Konyalı oyuncu içerde Metin abi darp etti. Oyuncu sarı kart gördü Metin abi kırmızı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u konuk eden Kocaelispor, 2-1 mağlup oldu. Maçın uzatma dakikalarında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan kırmızı kart gördüğü için basın toplantısında yardımcı antrenör Volkan Kazak katıldı. Oyunu değerlendiren ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kazak, "Oyunla ilgili çok söyleyecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Penaltı pozisyonunu bize açıklamaları lazım. ya biz anlamıyoruz ya her hafta standart değişiyor. İki maç üst üste iç saha maçımıza bu hakem verildi. Oyunculara sürekli parmağını kaldırarak tehditvari davranması bize tuhaf geldi. İçeride Metin abiyi (Metin Özkan) Konyalı oyuncu darp etti. Oyuncuya sarı kart gösterdiler, Metin abiyi ihraç ettiler" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
