Kocaelispor - Beşiktaş maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Kocaelispor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmasının ardından yardımcı antrenör Volkan Kazak, Türk futboluna yönelik adil bir yönetim talebinde bulundu. Ayrıca, tribünden düşen taraftar için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kazak, karşılaşmayla ilgili konuşmak istemediğini belirterek, takımın ortaya koyduğu futboldan memnun olduklarını dile getirdi. Kazak, "Türk futbolunun iyiliği, futbolcuların emeği ve kamu vicdanı adına herkes için tutarlı ve adaletli bir yönetim istiyoruz. Kocaelispor olarak talebimiz budur." değerlendirmesinde bulundu.

Kazak, bir gazetecinin tribünden düşen bir taraftarın yaralandığını hatırlatması üzerine, şöyle konuştu:

"Yeni haberim oldu, acil şifalar diliyoruz taraftarımıza, çocuğumuza. Her şey geride kalıyor böyle bir şey olunca. İnsan hayatı olunca her şey geride kalıyor. Allah şifalar versin inşallah."

