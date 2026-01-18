Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Kocaelispor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. Kocaelispor'un golü Petkovic'ten gelirken, Trabzonspor'un eşitliği sağlaması Augusto ile gerçekleşti.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Linetty, Tayfur Bingöl, Rivas, Agyei, Churlinov, Petkovic

Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto

Goller: Dk. 18 Petkovic (Kocaelispor), Dk. 44 Augusto ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Kocaelispor- Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

16. dakikada Kocaelispor rakip sahada etkili oldu. Linetty'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl'ün dönerek yaptığı vuruşta kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Körfez temsilcisi öne geçti. Tayfur Bingöl'ün sağ kanattan yaptığı ortada, altıpas yakınında Petkovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

20. dakikada Zubkov'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Muçi'nin şutunda kaleci Jovanovic gole izin vermedi.

41. dakikada Pina'nın sağ kanattan ortasında savunmadan seken top Zubkov'un önünde kaldı. Bu futbolcunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Trabzonspor skoru eşitledi. Sol kanattan Olaigbe'nin ortasına yükselen Augusto, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda

Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı

Takıma soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

Fenerbahçe için flaş açıklama