Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 41 Balogh), Haidara, Show, Linetty (Dk. 58 Keita), Tayfur Bingöl (Dk. 82 Petkovic), Nonge (Dk. 59 Can Keleş), Churlinov (Dk. 81 Rivas), Serdar Dursun

Kasımpaşa : Gianniotis, Espinoza, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cem Üstündağ, Fall, Diabate (Dk. 85 Szalai), Yusuf Barası (Dk. 69 Ali Yavuz Kol), Gueye (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş)

Sarı kartlar: Dk. 38 Espinoza, Dk. 69 Yusuf Barası ( Kasımpaşa ), Dk. 45 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı.

48. dakikada Kasımpaşa kalesinde karambol yaşandı. Haidara'nın sol taraftan yaptığı ortada Serdar Dursun topla buluştu. Bu futbolcunun attığı şutu kaleci Gianniotis kurtardı. Seken meşin yuvarlak Linetty'nin önünde kaldı. Linetty'nin şutunu yine kaleci Gianniotis çeldi. Kaleye paralel giden topa arka direkte Churlinov'un yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak, savunmaya çarpıp kornere çıktı.

55. dakikada savunma arkasına sarkan Tayfur Bingöl'ün ceza sahasının sol kısmından attığı şut, az farkla dışarı gitti.

67. dakikada sağdan Can Keleş'in yaptığı ortada Serdar Dursun kafayla vuruşunu yaptı, top uzak direğin yanından auta çıktı.

79. dakikada Espinoza'nın uzaktan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
