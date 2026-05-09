Futbol: Trendyol Süper Lig
Süper Lig'in 33. haftasında Kocaelispor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta her iki takım da etkili ataklar geliştirdi.
Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Can Alp
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Dijksteel, Smolcic, Agyei, Show, Serdar Dursun, Susoho, Haidara, Ahmet Oğuz, Can Keleş, Nonge
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Lichnovsky, Biraschi, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Berkay Özcan, Tiago Çukur, Esgaio, Serginho, Babicka
Sarı kart: Dk. 39 Show (Kocaelispor)
7. dakikada Serginho'nun pasında rakip ceza sahası önünde topla buluşan Tiago Çukur gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
41. dakikada hızlı gelişen Fatih Karagümrük atağında çalımlarla ceza sahasına giren Serginho'nun şutunda top savunmaya da çarparak az farkla kornere çıktı.
