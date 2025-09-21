Haberler

Kocaelispor ve Çaykur Rizespor'un İlk Yarı Mücadelesi 1-1 Beraberlikle Sona Erdi

Kocaelispor ve Çaykur Rizespor'un İlk Yarı Mücadelesi 1-1 Beraberlikle Sona Erdi
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. Çaykur Rizespor'un Olawoyin ile bulduğu golün ardından Kocaelispor, Petkovic'in penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Mert Bulut

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem Cinan, Show, Keita, Tayfur Bingöl, Rivas, Churlinov, Petkovic

Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın, Sagnan (Dk. 31 Mocsi), Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Zeqiri (Dk. 31 Halil Dervişoğlu), Augusto, Sowe

Goller: Dk. 45+1 Olawoyin (Çaykur Rizespor ), Dk. 45+13 Petkovic (Penaltıdan) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Sagnan, Dk. 45+10 Laçi, Dk. 45+12 Fofana (Çaykur Rizespor ), Dk. 45+9 Show, Dk. 45+10 Churlinov (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

9. dakikada sol kanattan Show'un ortasında ceza sahası içinde savunmanın arkasına hareketlenen Petkovic topa dokundu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

10. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Olawoyin'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

14. dakikada Keita'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Tayfur Bingöl'ün şutunda, kaleci Fofana topu kornere çeldi.

45. dakikada Churlinov'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında Smolcic iyi yükselerek topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

45+1. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sowe'un pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

45+8. dakikada VAR sisteminden gelen uyarının ardından pozisyonu kenarda izleyen hakem Ümit Öztürk, Dijksteel'in şutunda ceza sahasındaki Hojer'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. 45+13'üncü dakikada Petkovic, penaltıyı gole çevirdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
