Kocaelispor ve Çaykur Rizespor 1-1 Berabere Kaldı
Süper Lig 6. haftasında Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı ve maç 1-1 sona erdi. Konuk takımın golü Olawoyin'den gelirken, Kocaelispor'un eşitliği penaltıdan Petkovic ile sağladı.
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Mert Bulut
KOCAELİSPOR: Jovanovic- Dijksteel (Dk. 84 Ahmet), Balogh, Smolcic, Muharrem, Show, Keita (Dk. 84 Serdar), Rivas (Dk. 67 Agrei), Tayfur, Churlinov (Dk.78 Nonge), Petkovic
ÇAYKUR RİZESPOR: Rofana - Mithat, Samet, Sagnan (Dk. 31 Atila), Hojer, Papanikoluou, Olawoyin (Dk. 90+5 Taylan), Augusto (Dk. 60 Buljubasic), Laci (Dk. 60 Muhammet Taha), Zeqiri (Dk.31 Halil) Sowe
GOLLER: Dk. 45+12 Petkovic (P) (Kocaelispor) - Dk.45 Olawoyin ( Çaykur Rizespor )
SARI KART: Show, Churlinov, Muharrem, Serdar (Kocaelispor) - Sagnan Laci, Rofana, Hojer ( Çaykur Rizespor )
45'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Sowe'un ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Olawoyin'in sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.
45+5'inci dakikada Kocaelispor'un taç atışının ardından topun ceza sahasında Hojer'in eline çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Ümit Öztürk, VAR uyarısı sonunda pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
45+12'inci dakikada Petkovic, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.