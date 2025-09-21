Haberler

Kocaelispor ve Çaykur Rizespor 1-1 Berabere Kaldı

Kocaelispor ve Çaykur Rizespor 1-1 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig 6. haftasında Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı ve maç 1-1 sona erdi. Konuk takımın golü Olawoyin'den gelirken, Kocaelispor'un eşitliği penaltıdan Petkovic ile sağladı.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Mert Bulut

KOCAELİSPOR: Jovanovic- Dijksteel (Dk. 84 Ahmet), Balogh, Smolcic, Muharrem, Show, Keita (Dk. 84 Serdar), Rivas (Dk. 67 Agrei), Tayfur, Churlinov (Dk.78 Nonge), Petkovic

ÇAYKUR RİZESPOR: Rofana - Mithat, Samet, Sagnan (Dk. 31 Atila), Hojer, Papanikoluou, Olawoyin (Dk. 90+5 Taylan), Augusto (Dk. 60 Buljubasic), Laci (Dk. 60 Muhammet Taha), Zeqiri (Dk.31 Halil) Sowe

GOLLER: Dk. 45+12 Petkovic (P) (Kocaelispor) - Dk.45 Olawoyin ( Çaykur Rizespor )

SARI KART: Show, Churlinov, Muharrem, Serdar (Kocaelispor) - Sagnan Laci, Rofana, Hojer ( Çaykur Rizespor )

Süper Lig 6'ncı haftasında Kocaelispor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

45'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Sowe'un ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Olawoyin'in sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.

45+5'inci dakikada Kocaelispor'un taç atışının ardından topun ceza sahasında Hojer'in eline çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Ümit Öztürk, VAR uyarısı sonunda pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

45+12'inci dakikada Petkovic, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Fenerbahçe kongresinde oy kullanma işlemi tamamlandı! İlk sonuçlar geldi...

Son sandıklar açılıyor! Fark çok az, işte anlık sonuçlar...
Sandıklar açılmadan hemen önce Sadettin Saran'dan flaş hamle

Sonuç belli olmadan önce Saran'dan flaş hamle
Sadettin Saran cephesinden Ali Koç'u çıldırtan beste

Saran cephesinden Ali Koç'u çıldırtan beste
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler Ferdi Kadıoğlu! Gol veya asist yapmadığı maça damga vurdu

Bütün ülke onu konuşuyor!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.