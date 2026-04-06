Haberler

RAMS Başakşehir FK: 0-0

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, sahasında RAMS Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı. İki takım da maç boyunca birçok fırsat yakaladı, ancak gol atmayı başaramadı.

STAT: Turka Araç Muayene Kocaeli

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Murat Tuğberk Curbay, Murathan Çomoğlu

KOCAELİSPOR: Serhat Öztaşdelen- Ahmet Oğuz (Dk. 90 Can Keleş), Dijksteel, Smolcic, Muharrem Cinan (Dk. 67 Rivas), Sissoho (Dk. 83 Linetty), Show, Keita (Dk. 83 Samet Yalçın), Agyei, Tayfur Bingöl (Dk. 68 Churlinov), Serdar Dursun

RAMS BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed Şengezer- Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Harit (Dk. 73 Brnic), Shomurodov (Dk. 83 da Costa), Selke (Dk. 60 Bertuğ Yıldırım)

SARI KART: Umut Güneş (RAMS Başakşehir FK)

Süper Lig'in 28'inci haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı.

4'üncü dakikada soldan atak geliştiren Kocaelispor'da son çizgiye inen Muharrem'in ortasında Habib Ali Keita ön direkte karşıladığı topu kafayla kale önüne gönderdi. Tayfur'un pasını kale önünde kontrol eden Serdar'ın vuruşunda top savunmadan döndü. Tamamlamak isteyen Agyei'nin şutuna da savunma izin vermedi.

24'üncü dakikada soldan atak geliştiren Başakşehir FK'da çizgiye inen Operi'nin ceza alanı yan çizgisinin dışından vuruşunda arka direğe gelen topu kaleci Serhat parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

37'nci dakikada Keita'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Agyei'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

45'inci dakikada soldan kullanılan kornerde Opoku'nun kafa vuruşunun ardından altıpas içinde topla buluşan Kemen'in şutunda, savunmada Smolcic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

74'üncü dakikada Başakşehir FK gole çok yaklaştı. Ceza alanı içinde topla buluşan Selke sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

90'ıncı dakikada Kocaelispor'da Rivas'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üst direkten döndü.

Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

