Antalyasporlulara, Kocaeli tarifesi: "Bizdensin kardeşim"

Antalyasporlulara, Kocaeli tarifesi: 'Bizdensin kardeşim'
Kocaelispor'un Antalyaspor'u ağırlayacağı maç öncesinde, konuk takım taraftarı İzmit'te sıcak bir şekilde karşılandı. Taraftarlar ve esnaf, 'Bizdensin kardeşim' diyerek misafirlerini ağırladı, dostluk ve kardeşlik mesajları verildi.

Kocaelispor'un Antalyaspor'u ağırlayacağı maç öncesinde İzmit'e gelen konuk takım taraftarı şehrin farklı yerlerinde misafir edildi. Örnek görüntülerin yaşandığı şehirde Kocaelisporlu taraftar da, esnaf da taraftarlara "Bizdensin kardeşim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in17. haftasında Kocaelispor bu akşam saat 20.00'de Antalyaspor'u ağırlayacak. Kocaelispor Kulübü 'Sözde değil, özde kardeşlik' diyerek hazırladığı animasyon kliple konuk takıma ve taraftarına 'Evinize hoş geldiniz' dedi. Kocaelisporlu taraftar ve esnaf da Antalya'dan maç için İzmit'e gelen konuk takım taraftarına ev sahipliği yaptı. Kentin birçok yerinde misafir taraftarlar içtenlikle ağırlandı, hoş sohbetler edildi, geçmiş yad edildi. Antalyalı taraftara hiçbir yerde hesap ödetilmedi; geçmişte yapılan iyilikleri unutmayan esnaf da, taraftar da misafirlerine "Bizdensin kardeşim" dedi. Taraftarlar hep birlikte Kocaeli Stadyumu'na gelerek takımları hep birlikte marşlar ve tezahüratlarla karşıladı. Ardından kendilerine ayrılan tribünlerde yerlerini aldı. Takımlar ısınmaya çıktıktan sonra taraftarlar iki takım futbolcularını birlikte tribünlere davet ederek alkışladı. - KOCAELİ

500

