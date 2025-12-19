Haberler

Kocaelispor ve Antalyaspor başkanlarından dostluk mesajı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor ve Antalyaspor arasında oynanacak maç öncesi, iki kulübün başkanları dostluk mesajları vererek birbirlerine çiçek takdim etti ve özel forma hediye etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Kocaelispor- Antalyaspor maçı öncesi iki kulübün başkanları dostluk mesajı verdi.

Maçın başlamasına sayılı dakikalar kala iki kulübün başkanları Kocaeli Stadyumu'nun zeminine indi. Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul ve Antalyaspor Kulüp Başkanı Rıza Perçin günün anısına birbirine çiçek takdim etti. Ardından Durul, Perçin'e günün anısına özel olarak hazırlanan formayı hediye etti. Dostluk görüntüleri sahanın tamamı gezilerek tribünlerin selamlanmasıyla sürdü. Başkanların ardından her iki takımın tribün liderleri de birbirlerine çiçek verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

