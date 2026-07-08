Tanguy Zoukrou: 'Kocaelispor'da olmayı istedim'

Kocaelispor'un yeni transferlerinden 23 yaşındaki stoper Tanguy Zoukrou, takıma katılmayı çok istediğini söyleyerek, "Süper Lig'in şiddeti yüksek. Büyük isimler de var" dedi. Joseph Nonge ise geçtiğimiz sezonu geride bıraktığını ve geleceğe odaklandığını belirtti.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor. Bugün ise sabah antrenmanı öncesinde Tanguy Zoukrou ve Joseph Nonge basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tanguy Zoukrou: "Icardi'nin benden hoşlandığını sanmam"

Transfer sürecini anlatan ve Süper Lig'i değerlendiren 23 yaşındaki Fransız stoper Zoukrou, "Transfer süreci aslında biraz uzundu. Ama bir noktadan sonra hızlandı. Burada olmayı ben istedim. Tabii ki kulübün de isteğiydi. Arkadaşlarla tanışmaya da başladım. Tabii ki Fransız oyuncuların olması da bana biraz kolaylık sağlıyor. Onlar da yardımcı oluyorlar. Bunun da hızlı bir şekilde adaptasyon sağlayacağını düşünüyorum. Burada olmaktan mutluyum. Süper Lig'in şiddeti yoğun olan bir lig olarak görüyorum. Geçmişi olan çok büyük kulüpler de var. Elbette ki Icardi büyük isimlerin arasında. Benden rakip olma noktasında hoşlandığını sanmıyorum ama tabii ki futbolun gerekliliği bunlar" ifadelerini kullandı.

Joseph Nonge: "Bodrum'da olmayı isterdik ama burası da güzel"

Kamp günlerinin güzel ve yoğun geçtiğini belirten genç oyuncu Joseph Nonge Boende (Jo) ise yeni takım arkadaşı Tanguy Zoukrou hakkında, "Dün aramıza katıldı. Önümüzde adaptasyon süreci var. Umarım hep birlikte, o da bizde hep beraber güzel bir sezon geçiririz" cümlelerine yer verdi.

Jo, geçen sezona atıfta bulunulan soruları ise, "Geçen sezon, geride kaldı. Geçen sezon hakkında bir şey konuşmak istemiyorum. Yarınına bakıyorum, geleceğe odaklanıyorum" diye cevapladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı