Kocaelispor'un Şampiyon Kalecisi Baha Ün'den Gökhan Değirmenci'ye Övgü ve Nasihat

- İlk şampiyon kaleciden son kaleciye nasihat ve övgü

"Bağlılık olursa başarı onları hep bekler"

"Gökhan kaleyi dolduruyor. Kalesini dolduran kaleciden korkmayın"

KOCAELİ - Kocaelispor ile 1979-80 sezonunda şampiyonluk yaşayarak takımı Süper Lig'e taşıyan kadronun önemli bir parçası olan kaleci Baha Ün, mevcut kadroda kaleyi koruyan Gökhan Değirmenci'ye nasihatta bulundu. Ün, "45 yıl sonra da o günkü bağlılığı gördük. Böyle bağlı bir takımda olsunlar, başarılar hep onları bekler" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadığı kadrolarıyla mevcut kadroyu iftar programında bir araya getirdi. 1979-80 sezonunda şampiyonluk yaşayarak Kocaelispor ile ilk kez Süper Lig'de yer alan kaleci Baha Ün de kendilerine verilen değerden dolayı onur duyduğunu ifade etti. 45 yıl sonra takım arkadaşlarıyla bir arada olmaktan da mutlu olduğunun altını çizen Ün, İhlas Haber Ajansı muhabirine, "45 yıl sonra böyle bir davet yapmaları benim için çok onur verici. Buradaki resimleri bütün aileme gönderdim. Hepsi çok sevindiler. Ben de çok sevindim. 45 yıl sonra o arkadaşlarımın çoğunu görmek çok güzel. Fethi Demircan hocamla birlikte geldim. Yolda o günleri anlatan hikayeleri birbirimize anlattık. Gördüm ki birbirimize çok bağlıymışız. 45 yıl sonra da bu bağlılığı gördük. Kardeşime de ( Gökhan Değirmenci ) 'Böyle bağlı bir takımda olsunlar, başarılar hep onları bekler' demek istiyorum. Gökhan'ı takip ediyorum. Gökhan kaleyi dolduruyor, kaleyi dolduran kaleciden korkmayın, başarı var" açıklamasını yaptı.

Gökhan Değirmenci, "Onlar başardı, biz de başaracağız

Bu sezon Kocaelispor'un kalesini koruyan Gökhan Değirmenci ise Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını vurguladı. Değirmenci, "Bu geceyi düzenleyen öncelikle kulübümüze, başkanımıza, yönetimimize ve bu fikri ortaya atıp hayata geçiren kim varsa hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir akşamdı. 3 kuşak bir arada geçmiş şampiyonların, kulübün efsanelerinin ve Baha hocamın burada olmasından dolayı bir kaleci olarak ben de çok mutlu oldum. Onlar başardı, biz de başaracağız. Hep beraber Kocaelispor'u layık olduğu yere, Süper Lig'e çıkaracağız diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Deneyimli eldiven, tavsiyesi ve düşünceleri için de ilk şampiyon kaleci Baha Ün'e teşekkür etti.