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Kocaelispor'un kupası kayboldu, başkan kupayı arıyor

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Kocaelispor'un 2019-20 sezonunda 3. Lig şampiyonu olarak kazandığı kupası kayboldu. Kulüp başkanı Recep Durul, kupayı bulmak için taraftarlardan ve Kocaeli halkından destek istedi.

- Kocaelispor'un kupası kayboldu, başkan kupayı arıyor

Kulüp başkanı Recep Durul'dan taraftara çağrı:

"Sizler de araştırın. Bilgi edinen bizimle paylaşsın"

"Geçmişe yeterince saygı duyulmamış"

"Her gelen kendini ön plana çıkarmış"

KOCAELİ - Kocaelispor'un 2019-20 sezonunda 3. Lig şampiyonu olarak kazandığı kupası kayboldu. Göreve geldiklerinde kupanın eksik olduğunu tespit eden kulüp başkanı Recep Durul, "Geçmişe yeterince saygı duymamışlar. Her gelen kendini ön plana çıkarmış. Kupayı bulmak için taraftarımızdan ve Kocaeli halkından destek istiyoruz. Bilgisi olan bize ulaşsın" dedi

8 yıl aradan sonra 2. Lig'i getiren kupa

Ülkemizin köklü kulüplerinden Kocaelispor'un 2020 yılında, 8 yıllık aradan sonra 3. Lig'den 2. Lig'e yükseldiği 2019-20 sezonunda elde ettiği kupa kayboldu. 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen rahat şampiyonluk kazanan Kocaelispor'un şampiyonluk kupası aranıyor. Halkı yeniden kulüp etrafında kenetleyen ve günlerce tüm şehirde ve denizde kutlamaları yapılan şampiyonluğun kupası kulüp başkanı ve yöneticileri tarafından soruşturuluyor. Recep Durul ve yönetiminin görevi devralmasından sonra kulübe dair araştırmaları ve sayımları sırasında fark ettikleri kupanın nerede olduğuyla ilgili taraftara çağrı yapıldı.

"Geçmişe saygı yeterince duyulmamış"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul taraftara ve Kocaeli halkına çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Sizler de araştırın, soruşturun. Bilgi edinirseniz bizimle paylaşın. Kupayı bulup müzemize koyalım" dedi. Başkan Durul kayıp kupayla ilgili şu sözleri kaydetti: "Geçmişte Kocaelispor'un mazisine yeterince saygı duyulmamış, eksik kalınmış. Bu neyi gösteriyor? Her gelen orada kendini ön plana çıkarmış. Kocaelispor'u geride bırakmış. Biz ise Kocaelispor'un geçmişini ve geleceğini önceliyoruz. Her şeyin önünde Kocaelispor olacak. Ne yöneticimiz, ne başka arkadaşımızın kendini ön plana çıkarmasına, Kocaelispor'un önüne koymasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte bunlar yapılmış. Bazı kirli beyinler var. Onları da temizlemeye devam edeceğiz. Kocaelispor'un mazisini de açık, şeffaf ve güvenilir hale getireceğiz.

"Kupanın yerini bilen lütfen bize ulaşsın"

Biz yönetime geldiğimizde araştırmalar yaparken kupanın eksik olduğunu fark ettik. Bulunması ve yerine konulmasıyla alakalı çalışma başlattık. Bizden önceki dönemde kaybolmuş. Kayıp kupanın yerini bilen varsa lütfen bize ulaşsın. Paydaşlarımızdan, halkımızdan, taraftarımızdan ricamızdır; herhangi bir bilgi edindiklerinde bizimle o bilgileri paylaşsınlar. O kupayı bulup müzemize koyalım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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