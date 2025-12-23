Haberler

Mustafa Ege Bilim: "Hocamızın verdiği her süreyi iyi değerlendirmek istiyorum"

Güncelleme:
Kocaelispor'un 19 yaşındaki oyuncusu Mustafa Efe Bilim, Erzurumspor FK'yı 3-1 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Genç futbolcu, takımın son dönemdeki formunun iyi olduğunu belirtti.

Kocaelispor'un 19 yaşındaki oyuncusu Mustafa Efe Bilim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı 3-1 yendikleri maçın ardından, "Ağabeylerimle beraber bugün ben de süre buldum ve güzel geçti. Hocamızın verdiği her süreyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'un Erzurumspor FK karşısında 3-1'lik skorla aldığı galibiyette 20 dakika sahada kalarak katkı sağlayan 19 yaşındaki genç oyuncu Mustafa Ege Bilim, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mustafa Ege Bilim "2025 yılının son maçı. Bugün de bizim için önemli bir maçtı. Oynamayan, süre bulmayan ağabeylerimle beraber ben de süre buldum. Güzel geçti, inşallah önümüzdeki sene daha iyi hedeflerle, daha güzel yerlerde olacağız. Kendim ve takımımız adına kötü başladığımız bir sezon oldu. Ama şimdi toparladık; 10 maçtır güzel bir serimiz var. İnşallah daha iyi devam edeceğiz. Hocamızın verdiği her süreyi en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

