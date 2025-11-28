Haberler

Kocaelispor'un Galibiyeti ve Serdar Dursun'un Açıklamaları
Kocaelispor, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü atan Serdar Dursun, takımın son 7 haftada gösterdiği performanstan dolayı mutlu olduklarını ve taraftarın desteğiyle başarıyı sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca, yaşadığı diz sakatlığı hakkında da bilgi verdi.

Kocaelispor'a Gençlerbirliği karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Serdar Dursun, "Son 7 haftaya bakarsak ligin en iyi takımıyız. İnanılmaz bir yükselişimiz var. Çok mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmanın tek golünü kaydeden Serdar Dursun basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu sezon ikinci golünü kaydeden deneyimli oyuncu, "Kulüp olarak çok mutluyuz. Şu an inanılmaz bir başarı var. Son 7 haftaya bakarsak ligin en iyi takımıyız. İnanılmaz bir yükselişimiz var. Futbolculara, teknik ekibe, başkanımıza ve herkese teşekkür ediyorum. Bugün aslında cezalıydık ama taraftarımız sağ olsun öyle bir şey hissettirmediler bize. Kocaelispor taraftarı daha iyi şeylere layık. İnşallah bunun üstüne koyacağız ve daha da iyi olacağız. Çok mutluyuz. Bugün bence haklı bir galibiyet aldık. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar üstün olan taraftık. Belki ikinci golü atabilirdik. Takım olarak gururluyuz. Ben de çok mutluyum; gol attım ve takıma galibiyeti getirdi. İnşallah böyle devam edeceğiz" diye konuştu.

"Yarın iğne olacağım"

Geçen haftaki maçta yaşadığı diz sakatlığıyla ilgili soruya ise Serdar Dursun, "Geçen hafta da olmuştu. Menüsküsüm yine sıkıştı. O anda dua ettim. Devre arası tam oyundan çıkıyordum, hoca geldi. 'Çıkıyorum' diyecektim ki Allah nasip etti açıldı. Yarın iğne olacağım. Hafif bir sakatlık işte, arada takılıyor. İnşallah başıma daha da gelmez" yanıtını verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
