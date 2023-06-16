Kocaelispor'un efsane futbolcularından Yalçın Kıldıran son yolculuğuna uğurlandı

Dün vefat eden Kocaelispor'un efsane futbolcularından Kütahyalı 54 yaşındaki Yalçın Kıldıran son yolculuğuna uğurlandı. Futbola Tavşanlı Moymulspor'da başlayan daha sonra da TKİ Tavşanlı Linyitspor ve sonrasında Kocaelispor'da oynadığı futbolla Kütahya'nın gururu olan, milli futbolcu ve teknik direktörlük yapmış 54 yaşındaki Yalçın Kıldıran'ın ölümünü üzüntüyle karşılandı.

Dün vefat eden Kocaelispor'un efsane futbolcularından Kütahyalı 54 yaşındaki Yalçın Kıldıran son yolculuğuna uğurlandı.

Futbola Tavşanlı Moymulspor'da başlayan daha sonra da TKİ Tavşanlı Linyitspor ve sonrasında Kocaelispor'da oynadığı futbolla Kütahya'nın gururu olan, milli futbolcu ve teknik direktörlük yapmış 54 yaşındaki Yalçın Kıldıran'ın ölümünü üzüntüyle karşılandı.

Kıldıran'ın cenazesi evinin önünde helallik alınmasının ardandan Tavşanlı'nın Moymul Camisi'ne getirildi ve cenaze namazı kılındı.

Burada Kıldıran'ın tabutuna futbol oynadığı kulüplerin forması konuldu.

Kıldıran, daha sonda dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

1969 Kütahya Tavşanlı dünyaya gelen Yalçın Kıldıran, Moymulspor'da başladığı futbola TKİ Tavşanlı Linyitspor ve sonrasında Kocaelispor'da devam etti. Linyitspor'dan Kocaelispor'a transfer olan Kıldıran, başarılı sezonlar geçirdi. Kıldıran, 1994-1995 sezonu Petrolofisi forması giyerken, Şanlıurfa ve İzmitspor'da oynadıktan sonra 2000 yılında futbolu bıraktı.

Kıldıran, 2006'da Kocaelispor Süper Genç takımının teknik adamlığına getirildi. Kıldıran, 2010'da Altınova Belediyespor ile anlaştı. Kıldıran son olarak 2011-2012 sezonunda bir kez daha Kocaelispor ile anlaştı.

Kıldıran, geçirdiği iş kazası sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. - KÜTAHYA