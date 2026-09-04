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Kocaelispor'da Umut Can Aslan'ın sözleşmesi feshedildi, Esat Yusuf Narin kiralandı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Umut Can Aslan'ın sözleşmesini sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Umut Can Aslan'ın sözleşmesini sonlandırdı.

Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Umut Can Aslan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Umut Can Aslan'a emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca orta saha oyuncusu Esat Yusuf Narin'in geçici transferi konusunda sezon sonuna kadar Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Yalova Futbol Kulübü ile mutabakata varıldığı da bildirildi.

Kaynak: AA
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