Haberler

Selçuk İnan: "Kafamızdaki plan tuttu tutacak derken oyuna biraz tutuk başladık"

Selçuk İnan: 'Kafamızdaki plan tuttu tutacak derken oyuna biraz tutuk başladık'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Teknik direktör Selçuk İnan, maç sonrası bireysel hatalar ve basit top kayıpları nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Aslında kafamızdaki plan tuttu tutacak derken oyuna biraz tutuk başladık. Çok fazla bireysel hata vardı, çok basit top kayıpları yaptık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor'u iyi analiz ederek maça uygun bir kadro ile sahaya çıktıklarını ancak sonucun diledikleri gibi olmadığını kaydeden İnan, "Rizespor zor bir deplasman, iyi oyuncuları olan bir takım, bunu biliyorduk. Aslında hazırlıklarımız da hep bu yönde oldu. Rizespor'un güçlü taraflarını, zaaflarını çalıştık bütün hafta boyunca. Rizespor gerçekten geçişlerde güçlü bir takım ve de kenarlardan geldiklerinde oldukça etkili bir takım. Ona göre bir kadro sürdük sahaya. Aslında kafamızdaki plan tuttu tutacak derken oyuna biraz tutuk başladık. Çok fazla bireysel hata vardı, çok basit top kayıpları yaptık ve o çalışmış olduğumuz yerden geçişten yapmış olduğumuz bir top kaybıyla da gol yedik. Oyunu tekrar lehimize çevirdik, oyun bizde, pozisyonlar ürettik, golü atabilecek pozisyonlar da bulduk ancak golü bulamayınca ikinci yarı yan toptan yemiş olduğumuz bir gol ve sonrasında istemediğimiz bir sonuç oldu. Bu yüzden de üzgünüz" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına 'acil İran' çağrısı

Dünya diken üstünde! 3 ülkeden vatandaşlarına 'acil İran' çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi

Ünlü dizinin galasında sürpriz, ünlü yapımcı atkıyı taktı geldi