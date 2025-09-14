Haberler

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: 'Kazanmak Zor Ama Mutlaka Başaracağız'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: 'Kazanmak Zor Ama Mutlaka Başaracağız'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup olan Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, takımın üzerindeki baskının olumlu ve olumsuz etkileri olduğunu belirtti. İnan, kazanmak için çalıştıklarını ancak oyuncuların henüz birbirine alışamadığını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, "Ortada bir maçtı, gol gelene kadar dengede gitti, golden sonra oyun biraz düştü." dedi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puana ihtiyaçları olduğunu, kazanmak istediklerini ancak istedikleri mücadeleyi veremediklerini belirtti.

Üzerlerinde oluşan baskıyı hissettiklerini dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"Bu baskı hem olumlu hem olumsuz üstümüze yansıdı. Ortada bir maçtı, gol gelene kadar dengede gitti, golden sonra oyun biraz düştü. İşimiz zor, kolay değil. Daha önce de söyledim, oyuncular birbirini henüz tanımıyor. Daha bir iki tane antrenman yapabildik. Bu oyuncular iyi ve karakterli oyuncular, dışarıdan aldığınız her futbolcu hemen adapte olamıyor. Takımın hepsi ilk defa sahaya çıktı. Mutlaka kazanmamız gerekiyor ama zor bir ligdeyiz. Kazanmak kolay değil, bir şekilde bu takım kazanacak."

Takımının mutlaka kazanacağını vurgulayan İnan, taraftardan takıma ve oyunculara sahip çıkmalarını istedi.

Maçlarda daha fazla pozisyona girip daha fazla baskı yapmak için çalıştıklarını anlatan İnan, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır maç yapmayan oyuncularımız, milli takıma gidenler vardı. İşimizin kolay olmayacağını biliyordum. İşler istediğimiz gibi gitmedi, çalışacağız. Oyuncuların birbirine alışmasını bekleyeceğiz. Daha fazla pozisyona giren bir takım oluşturmak adına belli değişiklikler yapacağız."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya

Canlı skor: Üstünlük sürekli el değiştiriyor
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin

Neler oldu neler! Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı

Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
Ernest Muçi: Gol hala kontrol ediliyor

Ernest Muçi: Gol hala kontrol ediliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk yarı biter bitmez Trabzonspor'dan hakem tepkisi: İlk perde sona erdi

İlk yarı biter bitmez Trabzonspor'dan paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.