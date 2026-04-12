Kocaelispor taraftarı, RAMS Park'a geldi

Kocaelispor taraftarı, Galatasaray karşılaşması için 41 otobüs, RAMS Park'a geldi. Kocaelispor Başkanı Recep Durul da taraftarlarla birlikte deplasman tribününe giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor, saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlı taraftarlar, bu müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı. Körfez ekibinde alınan karar doğrultusunda Başkan Recep Durul ve yönetim kurulu, mücadeleyi taraftarlarla birlikte tribünden takip edecek. Kocaeli'den 41 otobüsle maçın oynanacağı stadyuma gelen Kocaelisporlu taraftarlar ve yönetim, bilet kontrolü ve üst aramalarının yapılmasının ardından tribüne giriş yaptı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Hodri Meydan burada. Futbolcularımız hazır. Gereken cevabı sahada vereceğiz" dedi. - İSTANBUL

