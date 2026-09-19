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Kocaelispor, Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti

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Kocaelispor, Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti
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Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, kendi sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. İlk yarısı golsüz biten mücadelede Kocaelispor'un gollerini 56. dakikada Berkan Kutlu ve 76. dakikada Agyei kaydetti.

Selda Hatun TAN / KOCAELİ,

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Murat Altan, Mustafa Savranlar

KOCAELİSPOR: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Haidara (Dk. 24 Muharrem Cinan), Susoho (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Show, Berkan Kutlu, Sousa (Dk. 87 Mustafa Ege Bilim), Metehan Altunbaş (Dk. 74 Baku), Aye (Dk. 74 Agyei)

GAZİANTEP FK: Tobiasz, Arda Kızıldağ, Abena, Perez (Dk. 60 Hansen), Kerim Çalhanoğlu, Meleke (Dk. 79 Stewart), Sorescu, Gidado (Dk. 60 Camara), Maxim (Dk. 70 Bacuna), Kozlowski, Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk. 70 Serdar Dursun)

SARI KARTLAR: Sousa ( Kocaelispor ), Halil İbrahim Dervişoğlu, Kozlowski ( Gaziantep Fk )

GOLLER: Dk. 56 Berkan Kutlu, Dk. 76 Agyei ( Kocaelispor )

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kocaelispor, kendi sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

12'nci dakikada Gaziantep FK'da ceza sahasının sağından son çizgiye inen Sorescu'nun ortasında arka direkte Kozlowski'nin gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.

15'inci dakikada Kocaelispor'da ceza sahasının sağ çaprazından Berkan Kutlu'nun sert şutunda kaleci Tobiasz topu kontrol etti.

41'inci dakikada Gaziantep FK'da kullanılan serbest vuruşta ön direkte Maxim, kafayla topu kale alanına gönderdi. Kale önünde Halil İbrahim Dervişoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

56'ncı dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Tobiasz'ın kontrol etmek istediği top elinden kaçtı ve ağlarla buluştu: 1-0.

58'inci dakikada Gaziantep FK'da soldan ceza sahasına giren Kozlowski'nin ortasında arka direkte Sorescu'nun şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, ayağıyla topu uzaklaştırdı.

67'nci dakikada Kocaelispor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı dışında Gonçalo Sousa'nın önünde kaldı. Sousa'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

76'ncı dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Berkan Kutlu'nun savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Agyei, iki savunma oyuncusunun arasından yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

Karşılaşma Kocaelispor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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