Kocaelispor, Süper Lig Hazırlıklarına Düzce'de Başladı
Kocaelispor, 16 yıl sonra tekrar Süper Lig'e yükselmenin heyecanıyla yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de başladı. Takım, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi ve kamp 22 Temmuz'a kadar sürecek.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Yeşil-siyahlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kampın ilk antrenmanına çıktı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.
16 yıl sonra tekrar Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un Topuk Yaylası kampı, 22 Temmuz'a kadar sürecek.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor