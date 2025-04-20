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Kocaelispor Süper Lig'e Yükselişini Taraftarlarla Kutladı

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Kocaelispor futbolcuları ve teknik heyeti, Süper Lig'e yükselişini İzmit Kent Meydanı'nda taraftarlarıyla kutladı. Vali Aktaş ve Büyükşehir Başkanı Büyükakın da kutlamalarda konuşarak başarıya vurgu yaptı.

Kocaelispor'da futbolcular ve teknik heyet takımlarının şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesini taraftarlarla kutladı.

İstanbul'da Esenler Erokspor ile oynanan maçın ardından Kocaeli'ye gelen yeşil-siyahlı futbolcular ve teknik ekip İzmit Kent Meydanı'nda taraftarıyla buluştu.

Alana üstü açık otobüsle gelen Körfez ekibi, taraftarlarla marşlar söyleyip bayraklar sallayarak Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu yaşadı.

Kutlamalarda konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 16 yıllık beklentinin bugün gerçekleştiğini belirterek, bunun son anda gelen bir başarı olmadığını söyledi.

Şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür eden Aktaş, "Süper Lig'den bir daha düşmeyi düşünmeyerek kalıcı bir şekilde yer edecek Kocaeli. Bu taraftarın yıllarca süren özlemini en üst noktaya taşıyarak ilimizi en iyi şekilde Süper Lig'de temsil edecektir." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın ise "Beraber inandık, başaracağız dedik ve başardık. Sizin sayenizde başardık. Büyük Kocaelispor taraftarı, siz bu başarıyı hak ettiniz, bu kupayı hak ettiniz. Birlikte inandık. Birlikte başardık. Süper Lig'te yine başaracağız inşallah." dedi.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul da adım adım inşa ettikleri şampiyonluğu taraftarlara armağan ettiklerini kaydetti.

Kocaelispor'un tarihinin çok değerli olduğunu anlatan Durul, "Bu kulübün bugünlere gelmesinde hayatta olan olmayan tüm büyüklerimizin, tüm öncülerimizin, ebediyete intikal etmişlere Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Hayatta olanlara saygılarımı sunuyorum. İyi ki varlar. Onların çizdiği yolda onların emanetini en iyi şekilde şehrimizde halkımızla, taraftarlarımızla taşımaya çalışıyoruz. Uzun yıllardır emek verdiğimiz tarihinde büyük başarılar elde etmiş Kocaelispor'umuzu, biz devraldığımızda bu takımı şampiyon yapacağız, o kupa buraya gelecek demiştik. O kupa buraya geldi." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kutlamalar, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor
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