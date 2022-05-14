Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'e veda etti - Haberler

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Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'e veda etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'e veda etti

STAT: EyüpHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunEYÜPSPOR: Çağlar Şahin - Cenk Ahmet (Dk. 32 Popov), Kemal, Mezague, Bülent, Taşkın (Dk. 86 Mikail), Thill, Rodrigues, Ahmed, Oğulcan (Dk. 67 Umut), Dibba (Dk. 86 Sekidika)KOCAELİSPOR: İsmet - Berkay, Musa, Mazlum, Atila (Dk.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

EYÜPSPOR: Çağlar Şahin - Cenk Ahmet (Dk. 32 Popov), Kemal, Mezague, Bülent, Taşkın (Dk. 86 Mikail), Thill, Rodrigues, Ahmed, Oğulcan (Dk. 67 Umut), Dibba (Dk. 86 Sekidika)

KOCAELİSPOR: İsmet - Berkay, Musa, Mazlum, Atila (Dk. 46 Kerem Can), Mehmet (Dk. 81 Mandjeck), Benhur, Diop (Dk. 46 İlyas Kubilay), Kolovos, Samed Ali (Dk. 46 Pereira), Gueye

GOLLER: Dk. 7 ve Dk. 14 Rodrigues (Eyüpspor), Dk. 62 (P) İlyas Kubilay (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Diop (Kocaelispor), Rodrigues (Eyüpspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan İstanbul ekibine 3 puanı getiren golleri 7 ve 14'üncü dakikalarda Rodrigues kaydetti. Bu sonucun ardından bitime 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Kocaelispor'un tek sayısını ise 62'nci dakikada penaltıdan İlyas Kubilay kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Cüneyt Çakır, Cenk Ahmet, Berkay, Umut, Spor, Haberler

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