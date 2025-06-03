Kocaelispor, Selçuk İnan ile Yeni Bir Döneme Başladı

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Selçuk İnan için imza töreni düzenledi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki törende İnan, kendisini 1+1 yıllığına yeşil-siyahlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp başkanı Recep Durul, yaptığı konuşmada, 16 yıl hasret kaldıkları Süper Lig'e kavuştuklarını söyledi.

Kocaelispor'un vizyonunun sadece Süper Lig'de kalıcılık değil, daha önce elde ettiği başarıların üzerine yenilerini eklemek olduğunu belirten Durul, Selçuk İnan'ın da başarı odaklı olduğunu, hedef basamaklarını bir bir çıkmayı planladıklarını kaydetti.

Durul, Kocaelispor'u daha ileriye taşımak için el ele verdiklerini, kenetlendiklerini vurgulayarak, "İnşallah bu yeni süreç hocamızla, ekibiyle camiamıza, şehrimize hayırlar getirir. Nice başarıları hep birlikte elde ederiz." dedi.

"Bu benim için bir meydan okuma"

Teknik direktör Selçuk İnan da Kocaelispor'un hedefleri olan büyük bir camia olduğunu, gelmesindeki en büyük sebebin de bu olduğunu söyledi.

Hayatının mücadele ederek geçtiğini ve antrenörlükte 6'ncı yılına girdiğini dile getiren İnan, "Artık kendi kariyerimde başarı yakalamak istiyorum. Bunu da ancak böyle güçlü taraftarla, güçlü camiayla yakalayabilirim. Bunu biliyorum. Bu benim için bir meydan okuma." diye konuştu.

İnan, hedefleri ve hayalleri olduğunu vurgulayarak, kendisine bu fırsatı verdiği için Kocaelispor yönetimine teşekkür etti.

Takımı hep beraber yukarı taşımaya çalışacaklarını anlatan İnan, "Ne olursa olsun sahada her şeyini veren, mücadele eden takım göreceksiniz. Onun sözünü verebilirim. Her şey bizim için inşallah iyi olur, hayırlı olur. Hep beraber de bunun altından kalkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan, bir gazetecinin, hangi oyun tarzıyla sahaya çıkmayı düşündüğünü sorması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne olursa olsun maçı kazanmak için sahaya çıkacağız, içeride ya da dışarıda. Önde oynamaya çalışan, önde baskı yapmaya çalışan takım yaratacağız. Hele ki böyle bir şehirde, böyle bir taraftar önünde ne olursa olsun yenilmez takım yaratmaya çalışacağız. Bunu Gaziantep'te kısmen başardık. Oyuncular inandı, taraftarlar inandı. Burada daha da fazlasını yapmaya çalışacağız. Buna yürekten inanıyorum. Şimdi tek odaklandığımız yer oyunu nasıl oynayacağız, hangi oyuncuları alabileceğiz, transfer edeceğiz, onun üzerine çok çalışıyoruz. En yakın zamanda da inşallah bunu başarırız."