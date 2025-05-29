Kocaelispor, Selçuk İnan ile Anlaştı
SÜPER Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı. İnan, sözleşme görüşmeleri için Pazartesi günü Kocaeli'ye gelecek.
SÜPER Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile anlaştı.
Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açklamada, "Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Selçuk İnan ile sözleşme görüşmeleri yapmak üzere Pazartesi günü şehrimize gelecektir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor