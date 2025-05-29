Kocaelispor, Selçuk İnan ile Anlaşma Sağladı

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile "prensip" anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, prensip anlaşmasına varılan İnan'ın sözleşme görüşmeleri yapmak üzere 1 Haziran Pazartesi günü şehre geleceği kaydedildi.

Körfez ekibi, Süper Lig'e yükselmeyi başardığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile 12 Mayıs'ta yollarını ayırdı.