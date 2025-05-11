Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar
Düğünlerde yeni dönem! Müzik telifi için ücret ödenecek

Düğünlerde çalınan müzikler için yeni dönem
Dairede doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

Her şey bir anlık panikle oldu! 7'nci kattan aşağıya atladı

Kocaelispor Şampiyonluğu Ünlü İsimlerle Kutladı

Kocaelispor Şampiyonluğu Ünlü İsimlerle Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'i lider tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, kupa töreninin ardından ünlü sanatçıların konserleri ile büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Binlerce taraftarın katıldığı etkinlikte Demet Akalın, Bayhan ve Ferman Akgül gibi isimler sahne aldı.

-Kocaelispor camiası kupayı ünlü isimlerle kutladı

KOCAELİ - Trendyol 1. Lig'i 72 puanla lider tamamlayan ancak 35. haftada şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor, Süper Lig'e resmen yükseldi. Binlerce taraftarın önünde kupa kaldıran Körfez ekibi ünlü isimlerin konserleriyle şampiyonluğu taraftara hediye etti.

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor kupa töreninin ardından kutlamalar ünlü isimlerin konserleriyle devam etti. Sanatçıların mini konserlerinde tüm şarkılara eşlik eden binlerce Kocaelispor taraftarı 16 yıl aradan sonra gelen Süper Lig'i büyük coşkuyla kutladı. Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından İzmit Yıldız Entegre Stadyumu'nda kupa töreninin ardından sahneye ilk önce ünlü isim Demet Akalın çıktı. Aslen Gölcüklü olan Akalın, sevilen şarkılarını yeşil-siyah'a gönül verenler için söyledi. Demet Akalın'ın hareketli şarkılarına Kocaelispor'un golcüsü Oğulcan Çağlayan da dans ederek eşlik etti. Işık ve görsel şovların yer aldığı konserde Akalın sahneyi Madrigal'e bıraktı. Sevilen şarkılarını Körfezliler için seslendiren ünlü müzik grubu alkışlar içinde platformdan ayrıldı.

'Tiryakinim' başlayınca statta göz gözü görmedi

Taraftarın heyecanla beklediği isim 'Tiryakinim' diyerek sahaya çıktığında ise ışık şovun yanına havai fişek gösterisi eklendi. Dumanlar arasında ilk şarkısını seslendiren Bayhan, sezon boyunca taraftarın her maç öncesinde söylediği şarkıyı bu kez binlerce kişiyle birlikte söyledi. Aynı şarkıyı iki kez seslendiren ünlü isim ardından tribünlere üçlü çektirdi. Bayhan sahneyi ünlü grup Manga'nın solisti Ferman Akgül'e bıraktı. Sözlerini Kocaelispor'a da uyarlayarak seslendirdiği 'Bir Kadın Çizeceksin' şarkısıyla Ferman Akgül de taraftarın şampiyonluk mutluluğuna ortak oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖNÜL EFE - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı

Başkan ve hoca, saha ortasında tartıştı
Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi

Son dakika atılan gol sonrası ortalık mahşer yerine döndü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Fatih Terim'in Al Shabab'ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Abartı egzozlu motosikletlileri tabanca ve balyozla kovaladılar

Mahalleliyi sokağa döken öfke! Tabanca ve balyozla kovaladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.