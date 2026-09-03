Haberler

Kocaelispor, Samet Yalçın'ı Antalyaspor'a gönderdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Samet Yalçın ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Samet Yalçın ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, futbolcuyla sözleşmenin karşılıklı sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Antalyaspor tarafından kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 3 eşit taksitte ödenmek üzere toplam 3 milyon lira sözleşme fesih tazminatı ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı

Gemi faciasındaki kayıplarla ilgili bir acı haber daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı

Mesai çıkışı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var
Eski bakan Denizolgun'un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt

Eski bakanın doktorunun "Bilmiyorum" yalanı böyle çürüdü
Trump'tan 'Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor' haberine 'Harika' yorumu

Trump, Hürmüz'ün alternatifini komşuda buldu! Yorumu bomba
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı

Bir döneme damga vurmuştu! İşte mesleği
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Dünyaca ünlü oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!