Kocaelispor, Oleksandr Syrota'yı Kiraladı

Kocaelispor, Oleksandr Syrota'yı Kiraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Ukraynalı stoper Oleksandr Syrota'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

KOCAELİSPOR, Dinamo Kiev'in 25 yaşındaki stoperi Oleksandr Syrota'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Dinamo Kiev'in Ukraynalı stoperi Oleksandr Syrota'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kente gelen Oleksandr Syrota, Körfez Burunga Tesisleri'nde Kocaelispor Başkanı Recep Durul eşliğinde kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Syrota. Futbolcu Oleksandr Syrota'nın kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yüksel Yıldırım: Galatasaray ile anlaştık

Transferde müjdeyi verdi: Galatasaray ile anlaştık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkekliğe sığar mı? 5 kişi, tek düşürdükleri genci böyle dövdü

Erkekliğe sığar mı? 5'e karşı bir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.