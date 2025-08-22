Kocaelispor, Oleksandr Syrota'yı Kiraladı

KOCAELİSPOR, Dinamo Kiev'in 25 yaşındaki stoperi Oleksandr Syrota'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Dinamo Kiev'in Ukraynalı stoperi Oleksandr Syrota'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kente gelen Oleksandr Syrota, Körfez Burunga Tesisleri'nde Kocaelispor Başkanı Recep Durul eşliğinde kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Syrota. Futbolcu Oleksandr Syrota'nın kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.