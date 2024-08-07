Kocaelispor, Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı

Kocaelispor, 32 yaşındaki Hırvat oyuncu Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı.

Kocaelispor, hücum orta saha oyuncusu olarak oynayan 32 yaşındaki Hırvat oyuncu Mijo Caktas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Recep Durul ile Teknik Asbaşkan Osman Çakır katıldı. Kocaelispor sosyal medya hesabından yaptığı transfer duyurusunda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mijo Caktas arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Mijo" açıklaması yaptı. - KOCAELİ