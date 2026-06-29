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Kocaelispor, Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdı

Kocaelispor, Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, Tunalı'ya emekleri için teşekkür ederek yeni yolculuğunda başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Tunalı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Açıklamada, "Kutsal formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mesut Can Tunalı'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Mesut" ifadelerine yer verildi.

Mesut Can Tunalı, geride kalan 2025-2026 sezonunda Serikspor forması giymişti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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