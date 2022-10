Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun'dan 'istifa' çağrılarına cevap

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, taraftarın her maçta istifasını istemesi ve maç sonunda olay çıkarması üzerine, "Onlar taraftar değil. 15-20 kişiler. Her maçta bu 15-20 kişi bunları yapıyor" dedi. Başkan Koyun, Teknik Direktör Fırat Gül ile devam edildiğini kaydetti.

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, son günlerde her maçtan sonra yaşanan 'istifa' tepkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kongre hazırlıklarına değinen Koyun, "Kongre kararını daha önceden almıştık, zaten kasım ayında yapacaktık. Tarihle ilgili gecikmenin nedeni; kulübün durumu ortada, malum. Yabancı transferlerin durumu ortada. İç transfer ortada. Bu kadar kaosun içinde bir kaos daha oluşturmaya gerek yoktu. Söz verdik, kasımda yapacağız dedik. Kasımda yapacağız. Aday olan varsa buyursun gelsin" dedi.

"Onlar taraftar değil"

İstifa tepkilerine ilişkin, 'Onlar Kocaelispor taraftarı değil' diyen Başkan Koyun, "Kocaelispor tarihinin en borçsuz dönemini yaşatıyoruz. Şu ana kadar yönetimsel olarak en büyük desteği veren yönetimiz. Borcumuz yok, derdimiz yok. Takım şu ana kadar namağlup gidiyor. Bu duruma üzülüyorum. Şehir adına üzülüyorum. Başka bir şey yok. Ben kimseden çekinen insan değilim. Ben insanlardan çekinmiyorum, rahatım. 'Koruma gezdiriyor' diyorlar. Yok, koruma falan gezdirmiyorum. Orada bizi savunan insanlar kendi taraftarımız, eşimiz, dostumuz. Benim korumamı gören var mı? Ne koruması. Ben şu an tek başıma bir yerde durdum. Ne koruması. Ben koruma kullanmadım. Onlar taraftar değil. 15-20 kişiler. Her maçta bu 15-20 kişi bunları yapıyor. Darıca'da maç var. Alkol almışlar aynı kişiler, yanıma geldiler. Ağızları alkol kokuyordu. Maçtan önce de içiyorlardı, kendim gördüm. Kimsenin alkol alması beni ilgilendirmiyor, karşı da değilim. Fakat her şeyden önce alkollü olarak sahaya gelmek çok hoş değil. Buna tepki gösteren aileler de vardı. 'Biz 3-0 galip geldik. Ailelerimizle mutlu olalım. Darıca gibi bir yerde, sahilde ailemizle birlikte yemek yiyelim, çay-kahve içelim dedik ama huzurumuzu kaçırdılar' diyorlar. Bu gruba tepki gösteren aileler de var" diye konuştu.

"Yenince de küfür ediyorlar, berabere kalınca da"

Kocaelispor'un şehrin ortak davası olduğunu söyleyen Koyun, sözlerine şöyle devam etti:

"Herkes benim kadar Kocaelisporlu. Ben herkesten çok değil, herkes kadar Kocaelisporluyum. Ortak değerimizin etrafında birleşelim, mutlu olalım. Neyi paylaşamıyoruz? Finansı ben çözüyorum. Sıkıntıları ben çözüyorum. Her türlü imkanları sağlıyoruz. İnsanlar maça gelsin, ailesiyle mutlu olsun istiyoruz. İnsanların mutluluğunu birkaç arkadaşımız niye bozar? Bozmaması lazım. Ama çok sağduyulu taraftarımız da var, onlara da teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel sahipleniyorlar. 90 dakika takıma desteğini veriyorlar. Taraftar dediğin budur. Takım her hafta yenecek diye bir şey var mı? 3 aşamalı bir sonuçtur. Ben de her hafta galip gelmek istiyorum, bende galibiyet alınca mutlu olurum. Fakat yenince de bu adamlar bize küfür ediyor. Berabere kalınca da küfür ediyor. Yapmayın kardeşim böyle. Geçen yıl şampiyonluk hedefi koymadık. '3 sezon bu ligde kalmamız lazım' dedik. Takım 4'te 4 yapınca taraftar şampiyonluk beklentisine girdi. Her yerde anlattım. Defalarca söyledim. Her yeri de geziyorum; siyasi kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına gidiyorum. Akşama kadar geziyorum. Burada rahatsız olan yok. Rahatsız olan belli bir kesim var. Bunların derdi hiçbir zaman Kocaelispor olmadı. Bunlar Sefa Sirmen'e de yaptılar, Hikmet Erenkaya'ya da yaptılar, İbrahim Karaosmanoğlu'na da yaptılar, Muammer Çelik'e de yaptılar, Bahri Yavuz'a da yaptılar. Yapmadılar mı? Çorum maçında şampiyonluğu kaybettiğimizde Bahri Yavuz'a neler yaptılar, aynısı. Bizim eylem ve söylemlerden uzak kalmamız lazım. O zaman istifa etseydik; yabancı transferlerden dolayı şu anda FIFA'lık olmuştuk. Kulüp şu anda mali açıdan, geçmişte Sırplar'dan dolayı düştüğü duruma o durumlara düşecekti. Fedakarlık yaptık. 20 milyon kaynak bulduk, 20 milyon. Ben verdim, paramı istiyorum. Onlar da gelsin aidatlarını ödesinler."

"Namağlup gidiyor yine de hakaret ediyorlar"

Maçlarda Teknik Direktör Fırat Gül'e istifa etmesi için baskı yapıldığını belirten Koyun, "Hocaya gösterilen baskı doğru bir şey mi? Adam yenilmiyor, hakaret. Berabere kalıyor, hakaret. Allah Allah ya. Namağlup gidiyor, yine hakaret. Bunu şehir yapmıyor, taraftar yapmıyor. Aynı adamlardan bahsediyoruz. Bunlar da bu şehrin evlatları. Bende diyorum ki; 'Bu yanlıştan dönün' Komşumuzun çocuğu, senin komşunun çocuğu, arkadaşımızın komşusu, o veya bu. Aynı şehirde hava alan insanlar. Bunları da yok saymıyorum. Bunlar da bizim arkadaşlarımız. Diyoruz ki; 'Yanlış yolda yürüyorsunuz. Eğer Kocaelispor'u seviyorsanız takıma 90 dakika sahip çıkın. Tepkini koy. Başkana tepkini ortaya koy, hocaya tepkini ortaya koy ama küfür insana yakışıyor mu ya. Hocamız 90 dakikalık o sınavı geçti. O günkü maçla ilgiliydi. Şu an iyi gidiyor. Takım içerisinde istikrarı bozmayı düşünmüyoruz. Hocamızla devam ediyoruz" dedi.

"Bu hafta da kazanırsak yeniden adayım"

Kasım ayında yapılması planlanan kongreye de değinen Koyun, "3'te 3 galibiyet alırsak kongrede devam edeceğim demiştim. 2'de 2 yaptık. Bu hafta da alırsak devam edeceğiz. Sözümün arkasındayım. İnsanlara söz verdim. Takımın puan durumu bizim için önemli. Çok iyi yerdeyiz. Takım Allah izin verirse şampiyon olacak. Ama burada birlik ve bütünlüğe dünden daha çok ihtiyaç var. Bırakın aşağı çekmeyi, takımın etrafında kenetlenelim. Şehir bir bütün olsun, insanlar mutlu olsun. Ben bunu istiyorum. Bu takımı şampiyon yapacağız. Gün birlik, bütünlük günüdür. Kenetlenelim. Sahiplenelim. Birbirimize destek olalım. Yarın ben olmayacağım. Ama takım burada, devam edecek. Takımın etrafında her birimiz sorumluluğumuz dahilinde sahiplenelim" sözlerine ekledi. - KOCAELİ