Haberler

Kocaelispor, Konyaspor Maçı İçin Yola Çıktı

Kocaelispor, Konyaspor Maçı İçin Yola Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya'ya gitti. Teknik direktör Selçuk İnan, galibiyete ihtiyaçları olduğunu ve güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını belirtti.

?????? Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Tümosan Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya gitti.

Brunga Tesisleri'nde dün akşam yapılan idmanla hazırlıklarını tamamlayan yeşil-siyahlılar, saat 13.15'te İzmit Garı'ndan Yüksek Hızlı Trenle (YHT) Konya'ya hareket etti.

Teknik direktör Selçuk İnan, trene binmeden önce gazetecilere, farklı bir seyahat programı olduğunu belirterek, oyuncuların da YHT ile Konya'ya gitmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

İnan, yarın oynayacakları maçın çok önemli olduğunu vurgulayarak ligdeki son maçı kazandıklarını, bunu devam ettirmeleri gerektiğini kaydetti.

Galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren İnan, "Bunu da yapabilecek güçteyiz. Konyaspor güçlü takım ama yenilmeyecek takım değil. Bunun üzerine çalıştık." diye konuştu.

Tümosan Konyaspor ile Kocaelispor, yarın saat 14.30'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Kadir Sağlam görev yapacak.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.