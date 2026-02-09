Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, Zecorner Kayserispor'u 2-1 yenerek değerli bir galibiyet aldı. Karşılaşmada Agyei'nin iki golüyle öne geçen Kocaelispor, Talha Sarıarslan'ın son dakikalardaki golüyle maçın score'ını belirledi.

Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi

Zecorner Kayserispor : Deniz Eren Dönmezer, Dorukhan Toköz (Dk. 77 Brenet), Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 55 Furkan Soyalp), Görkem Sağlam (Dk. 55 Mane), Benes (Dk. 77 Talha Sarıarslan), Mendes, Cardoso, Chalov (Dk. 68 Tuci)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Djiksteel, Balogh, Smolcic, Haidara (Dk. 62 Ahmet Oğuz), Keita, Show, Tayfur Bingöl (Dk. 72 Churlinov), Rivas (Dk. 46 Agyei), Can Keleş (Dk. 46 Sisoho) (Dk. 81 Nonge), Petkovic

Goller: Dk. 64 ve 73 Agyei (Kocaelispor), Dk. 81 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor )

Sarı kartlar: Dk. 43 Bennasser, Dk. 69 Cardoso, Dk. 83 Semih Güler, Dk. 90 Denswil (Zecorner Kayserispor ), Dk. 45 Haidara, Dk. 90+3 Tayfur Bingöl (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında ağırladığı Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.

50. dakikada Kocaelispor atağında Agyei'nin kaleyi cepheden gören pozisyonda kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci sağına uzanarak topu çeldi.

64. dakikada rakip yarı alanının ortalarında aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Agyei'in uzak köşeye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti ve Kocaelispor deplasmanda öne geçti: 0-1

73. dakikada sol kanatta topla buluşan Churlinov'un kaleye paralel sert ortasında arka direğe koşu yapan Agyei, boş pozisyonda topu fillere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2

81. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Talha Sarıarslan'ın sağına çekip kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

90+7. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Semih Güler'in yakın mesafeden şutunda, kaleci Gökhan Değirmenci son anda uzanarak golü önledi.

Karşılaşma, Kocaelispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
