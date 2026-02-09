Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Zecorner Kayserispor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor, 2-1 kazandı.

AGYEI OYUNA GİRDİ, 3 PUANI GETİRDİ

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri oyuna ikinci yarının başında dahil olan Dan Agyei, 65 ve 73. dakikalarda kaydetti. Kayserispor'un tek golünü 81. dakikada Talha Sarıarslan attı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, 27 puana yükseldi. Ligde galibiyet hasreti 7 maça çıkan Kayserispor ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Kayserispor ise Göztepe'ye konuk olacak.