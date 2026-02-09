Haberler

Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. 46. dakikada oyuna dahil olan Dan Agyei, Kayserispor deplasmanında 8 dakikada 2 gol attı.

  • Kocaelispor, Zecorner Kayserispor'u Kadir Has Stadyumu'nda 2-1 mağlup etti.
  • Kocaelispor'un gollerini Dan Agyei 65. ve 73. dakikalarda attı.
  • Kocaelispor 27 puana yükseldi, Kayserispor 15 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Zecorner Kayserispor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor, 2-1 kazandı.

AGYEI OYUNA GİRDİ, 3 PUANI GETİRDİ

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri oyuna ikinci yarının başında dahil olan Dan Agyei, 65 ve 73. dakikalarda kaydetti. Kayserispor'un tek golünü 81. dakikada Talha Sarıarslan attı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, 27 puana yükseldi. Ligde galibiyet hasreti 7 maça çıkan Kayserispor ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Kayserispor ise Göztepe'ye konuk olacak.

Abdurrahim Efe
Haberler.com / Spor
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Gayseri düşmez ki.Takım sayısı fazla olur yırtar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip kurşun yağdırdı
2 aylık Melisa'nın ölümünde 'ihmal' iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı

Melisa sadece 2 aylıktı! Tutuklanan anneyle ilgili korkunç iddia
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor

Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Kadıköy'de kağıt toplayıcısı metruk binanın asansör boşluğunda ceset buldu

Asansör boşluğuna bakan kağıt toplayıcı, hemen polisi aradı
İngiliz Kraliyet ailesi Epstein sessizliğini bozdu: İlk açıklama prens ve prensesten

Geleceğin kral ve kraliçesinden Epstein dosyalarına ilk tepki