Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. 46. dakikada oyuna dahil olan Dan Agyei, Kayserispor deplasmanında 8 dakikada 2 gol attı.
- Kocaelispor, Zecorner Kayserispor'u Kadir Has Stadyumu'nda 2-1 mağlup etti.
- Kocaelispor'un gollerini Dan Agyei 65. ve 73. dakikalarda attı.
- Kocaelispor 27 puana yükseldi, Kayserispor 15 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Zecorner Kayserispor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor, 2-1 kazandı.
AGYEI OYUNA GİRDİ, 3 PUANI GETİRDİ
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri oyuna ikinci yarının başında dahil olan Dan Agyei, 65 ve 73. dakikalarda kaydetti. Kayserispor'un tek golünü 81. dakikada Talha Sarıarslan attı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, 27 puana yükseldi. Ligde galibiyet hasreti 7 maça çıkan Kayserispor ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Kayserispor ise Göztepe'ye konuk olacak.