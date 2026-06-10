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Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci ile yollar ayrıldı

Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci ile yollar ayrıldı
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Kocaelispor, sözleşmesi sona eren ve 4 sezon formasını giyen kaptanı Gökhan Değirmenci'ye sosyal medyadan teşekkür ederek veda etti.

Kocaelispor, sözleşmesi sona eren ve 4 sezon yeşil-siyahlı formayı giyen kaptanı Gökhan Değirmenci'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

Kocaelispor, takım kaptanı Gökhan Değirmenci için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı. Yeşil-siyahlı formayı 4 sezon giyen tecrübeli kaleci, Kocaelispor'da kaptanlık görevini de üstlendi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nice maçlar, kupalar, hikayeler. Hepsinden daha önemlisi armaya olan sadakat. Bu şehirde yaşayan her insanın hafızasında daima yer edinecek ve her zaman güzel hatırlanacaksın Gökhan Değirmenci! Kaptanımız Gökhan Değirmenci'ye emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde sonsuz başarılar dileriz. Teşekkürler Kaptan" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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