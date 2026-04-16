Kocaelispor'da kaleci Serhat Öztaşdelen'in sözleşmesi uzatıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kaleci Serhat Öztaşdelen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Kulüp, futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonun kullanıldığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kaleci Serhat Öztaşdelen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
Kulübün açıklamasında, futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonun kullanılarak sözleşmesinin 2027-28 sezonunu kapsayacak şekilde 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığı ifade edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş