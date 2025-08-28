Kocaelispor, Kaleci Ahmet Hasan Göcen ile Yollarını Ayırdı

Kocaelispor, Kaleci Ahmet Hasan Göcen ile Yollarını Ayırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, alt yapısından yetişen 22 yaşındaki kaleci Ahmet Hasan Göcen'in sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi. Kulüp, Göcen'e emekleri için teşekkür etti.

Kocaelispor, alt yapısından yetişen 22 yaşındaki kaleci Ahmet Hasan Göcen ile karşılıklı anlaşarak yolların ayırıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmet Hasan Göcen'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Ahmet Hasan Göcen'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Elit Akademi U-19 Ligi'ndeki başarılı performansından sonra 2022 yılında alt yapıdan çıkarılarak profesyonel yapılan ve 31 Mayıs 2027'ye kadar sözleşme imzalanan Göcen, geçen sezon ligde Iğdır FK maçında, kupada ise Kırklarelispor karşısında kaleyi korumuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aralarında dünya devleri de var! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku dolu anlar! Eşinin tek sözüyle atlamaktan vazgeçti

Korku dolu anlar! Eşinin tek sözüyle atlamaktan vazgeçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.