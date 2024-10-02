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Kocaelispor, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kocaelispor, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, takımın durumunu değerlendirirken sakat oyuncu Marcao'nun yokluğunun etkisini de dile getirdi. Takım, İstanbulspor ile 6 Ekim Pazar günü karşılaşacak.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile 6 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, sakatlığı devam eden Marcao katılmadı.

İdmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlam, son maçta kaybettikleri 2 puanı sadece hakeme ve rakibin zaman geçirmesine bağlamadıklarını, kendi eksikliklerinin de farkında olduklarını söyledi.

Sağlam, bir sezonda bir takımın başına gelecek hakem hatalarını geride kalan 7 haftada yaşadıklarını belirterek, "Bütün bu olumsuzlukları değerlendirdiğimde, ligde liderle aynı puanda bulunmamız bizim için olumlu karşılanacak durumdur." diye konuştu.

Sakatlığı devam eden forvet oyuncusu Marcao'dan sadece 20 dakikalık performans alabildiklerini anlatan Sağlam, bu oyuncunun sakatlığını atlatıp bir an önce takıma katılmasını istediklerini, onun yokluğunun geride kalan haftalarda takımın gücünü azalttığını söyledi.

Sağlam, bu hafta aynı puanda oldukları lig lideriyle karşılaşacaklarını ifade ederek, "Herhangi bir problemimiz yok, Marcao dışında sakat oyuncumuz yok. Daha güçlüyüz, kuvvetliyiz. Oğulcan aramıza katılacak, o da öndeki alternatif oyuncu sayımızı artıracak. Oynadığımız iki zor deplasman var; Pendik ve Çorum deplasmanları. İkisini de kazandık, deplasmandaki başarımızın İstanbulspor maçında da devam edeceğine inanıyorum. Bizi ligde en az 1 basamak daha yukarı çıkaracak 3 puanı alıp geleceğe daha umutla bakacağımıza inanıyorum." dedi.

Uğur Okulları İstanbulspor ile Kocaelispor, 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor

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