Kocaelispor gözünü kararttı: İnter'den transfer

Trendyol Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Kocaelispor, ara transfer dönemi hazırlıklarını sürdürüyor.

KOCAELİSPOR, INTER'DEN İSTİYOR

FC Inter News'in haberine göre; Kocaelispor, İtalyan devi Inter'in U23 takımında forma giyen Fransız genç orta saha oyuncusu Issiaka Kamate'yi transfer listesine ekledi. Haberde, Yeşil-siyahlıların 21 yaşındaki oyuncu için henüz resmi bir teklif sunmadığı, ancak oyuncuyu takip etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

RESMİ GİRİŞİM YAPACAK

Haberin devamında, Inter'in yüksek bir bonservis bedeli talep etmemesi durumunda Kocaelispor'un Kamate için resmi bir girişim yapacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 9 resmi maçta görev alan genç yıldız, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Kamate'nin piyasa değeri 750 bin euro olarak gösteriliyor.