Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kocaelispor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Maç öncesinde Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Ali Yılmaz, Murat Tuğberk Curbay, Murathan Çomoğlu

Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Muharrem Cinan, Sissoho, Keita, Show, Agyei, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov, Harit, Selke

Sarı kart: Dk. 22 Umut Güneş (RAMS Başakşehir )

24. dakikada Operi'nin soldan orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada Keita'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Agyei'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

45. dakikada soldan kullanılan kornerde Opoku'nun kafa vuruşunun ardından altıpas içinde topla buluşan Kemen'in şutunda, savunmada Smolcic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

AA'nın 106. yılı kutlandı

Karşılaşma öncesinde Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümüne özel pankart açıldı.

Kocaelisporlu futbolcular, seremoniye üzerinde "Anadolu Ajansımızın 106. yaşını kutluyoruz." yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
