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Kocaelispor ile Erzurumspor FK Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Giorgi Beridze ve Muhammed Furkan Özhan gol attı.