Kocaelispor ile Erzurumspor FK Berabere Kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Giorgi Beridze ve Muhammed Furkan Özhan gol attı.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar:
9. dakikada savunma arkasına sarkan Rosheuvel kaleci Harun ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Harun gole izin vermedi.
12. dakikada Candeias'ın uzun pasında topla buluşan Beridze'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
32. dakikada Oğuz'un ortasında ceza sahası içinde Tangue'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
50. dakikada sağ kanattan Eren'in pasında ceza sahası içinde Cela'in şutunda kaleci Harun topu çeldi. Dönen topu Muhammed Furkan Özhan kafayla filelere yolladı. 1-1.
82. dakikada Kocaelispor'un sağ kanattan atağında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Atabey'in kafa vuruşu kaleci Göktuğ'da kaldı.
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Oğuz Terzi, Gökmen Baltacı
Kocaelispor: Harun Tekin, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Fofana dk.46), Candeias (Cem Ekinci dk.83), Beridze (Barış Alıcı dk.74), Atila Turan, Yusuf Emre Gültekin (Mert Çölgeçen dk.83), Pedro Amaral (Atabey Çiçek dk. 67), Burak Öksüz, Oğuz Ceylan, da Silva
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Alihan Kubalas, Onur Atasayar, Bedirhan Yıldız, Mehmet Yılmaz
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Süleyman Koç (Muhammed Furkan Özhan dk.46), Sefa Akgün (Yakup Kırtay dk. 90), Eren Tozlu (Özgür Sert dk. 90+5), Rosheuvel, Mustafa Yumlu, Lameire (Alican Özfesli dk. 90+3), Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Fırat Şaşi, Hüseyin Mevlütoğlu, Muhammed Emin Yavaş, Ufuk Budak, Herolind Shala
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Beridze (dk. 12) (Kocaelispor), Muhammed Furkan Özhan (dk. 50) (Erzurumspor)
Sarı kart: Eren Tozlu (Erzurumspor) - KOCAELİ