Kocaelispor, Habib Keita'yı Kiraladı

Kocaelispor, Habib Keita'yı Kiraladı
Kocaelispor, Malili orta saha oyuncusu Habib Keita'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncunun satın alma opsiyonu kulübe ait olacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Habib Keita'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kutsal renklere hoş geldin Keita. Futbolcu Habib Ali Keita'nın satın alma opsiyonu kulübümüze ait olmak üzere kulübümüze geçici transferi konusunda Fransa Futbol Federasyonu'na tescilli Clermont Foot 63 kulübüyle anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transfer sözleşmesi imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fransa Ligue 2'de 2024-2025 sezonunda Clermont ile 27 lig maçının 26'sında ilk 11'de görev yapan Keita; 1 gol, 4 asitlik katkı verdi. Keita, bu sezon ise ligde 4 maçta forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
