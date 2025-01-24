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Kocaelispor, Gürcistanlı Demetre Gabisonia ile Anlaştı

Kocaelispor, Gürcistanlı Demetre Gabisonia ile Anlaştı
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Trendyol 1. Lig lideri Kocaelispor, ara transfer döneminde 19 yaşındaki Gürcistanlı futbolcu Demetre Gabisonia ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Gabisonia, sezon sonuna kadar U-19 takımında mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor, kaleci Batuhan Şen transferinin ardından 19 yaşındaki Gürcistanlı futbolcu Demetre Gabisonia ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Trendyol 1.Lig'in lideri Kocaelispor'da ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Yeşil-siyahlı kulüp bugün 19 yaşındaki Gürcistanlı futbolcu Demetre Gabisonia ile 3,5 yıllık anlaşma imzaladıklarını ve genç oyuncunun sezon sonuna kadar U-19 takımında forma giyeceğini ilan etti. Kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile futbolcu Demetre Gabisonia arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3,5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcumuz 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar U-19 takımımızda görev alacaktır." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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