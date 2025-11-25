Haberler

Kocaelispor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Gençlerbirliği'ne karşı oynanacak maç öncesi takımın durumunu değerlendirirken, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu vurguladı. İnan, kazanmaya odaklandıklarını ve taraftar desteğinin önemini ifade etti.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, Gençlerbirliği'nin dirençli ve güçlü bir takım olduğunu belirterek rakiplerinin teknik direktör Volkan Demirel ile "hava" yakaladığını söyledi.

Maça iyi hazırlanmaları gerektiğini vurgulayan İnan, son haftalarda sahada güzel işler yaptıklarını dile getirerek "İlk yarının bitmesine 4 maç kaldı. Hiçbir zaman paket olarak ya da 5'li, 6'lı halde bakmıyorum. Bir maç diye bakıyorum. Benim için çok önemli, çok zor bir maç. Kendi sahamızda, seyircimizin önünde inşallah kazanan taraf biz oluruz." diye konuştu.

Taraftar desteğiyle bu önemli maçı kazanmak istediklerini aktaran İnan, kadrosuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Botond cezalı. Rivas bugün takımla antrenmanlara başlayacak. Bruno henüz takımla antrenmanlara çıkamıyor. Tedavisi ve bireysel antrenmanlara devam ediyor. Bu maç da aramızda olmayacak gibi gözüküyor. Onun dışında Serdar Dursun'un MR'ı bugün öğleden sonra netlik kazanacak. Ciddi bir şey olacağını zannetmiyorum, maçta bizimle olacağını düşünüyorum."

Ahmet Oğuz: "Her maçı kazanmaya oynamak durumundayız"

Yeşil-siyahlı ekibin tecrübeli sağ beki Ahmet Oğuz, kariyeri boyunca "hırslı bir futbolcu" olduğunu ifade etti.

Takıma her zaman en iyi katkıyı sunmak ve Süper Lig tecrübesini sahaya yansıtmak için çalıştığını vurgulayan Oğuz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Takım olarak maç maç düşünmeliyiz. Maç maç gidip, her maçı kazanmaya oynamak durumundayız. Gençlerbirliği maçında kim daha çok isterse o kazanacak. Biz her zaman mücadelemizi en üst seviyede göstereceğiz. Maça ne kadar taraftar gelirse bizim için o kadar iyi çünkü taraftar her zaman birinci adamımız."

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
