Kocaelispor, genç kaleci Talha Polat ile sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, altyapısından yetişen 20 yaşındaki kaleci Talha Polat ile 2,5 yıllık bir sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, altyapı oyuncularından 20 yaşındaki kaleci Talha Polat ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen genç kalecimiz Talha Polat ile kulübümüz arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Genç oyuncumuza formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Sefa Tetik