Haberler

Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Serdar Dursun'un golleriyle öne çıkan Kocaelispor, rakibinin kırmızı kartla dezavantajlı duruma düşmesinden faydalandı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Ahmet Oğuz'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan ve ceza sahası içine hareketlenen Tayfur'u faulle durduran Nazım Sangare bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

71. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Maxim'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Bayo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

76. dakikada ceza sahası içinde Churlinov'un topukla verdiği pas sonrasında penaltı noktası üzerine hareketlenen Serdar Dursun, kaleci Zafer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0.

81. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Churlinov'un yerden ortasında ön direkte Serdar'ı geçen meşin yuvarlağı arka direkte Rivas ağlarla buluşturdu. 3-0.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Fatih Tokail, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Massadio Haidara (Muharrem Cinan dk. 84), Habib Keita (Samet Yalçın dk. 80), Cafumana Show, Karol Linetty, Daniel Agyei (Rigoberto Rivas dk. 72), Tayfur Bingöl (Darko Churlinov dk. 72), Bruno Petkovic ( Serdar Dursun dk. 46)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Botond Balogh, Furkan Gedik, Can Keleş, Joseph Boende

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sonuç, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu (Kevin Rodrigues dk. 46), Ogün Özçiçek (Melih Kabasakal dk. 58), Alexandru Maxim (Muhammet Akmelek dk. 78), Christopher Lungoyi, Kacper Kozlowski, Deniz Dragus (Karamba Gassama dk. 38), Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Victor Gidado, Leo Abena, Ali Osman Kalın, Yusuf Karhan Kabadayı

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Daniel Agyei (dk. 36), Serdar Dursun (dk. 76), Rigoberto Rivas (dk.81) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Nazım Sangare (dk. 47) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Selçuk İnan, Bruno Petkovic, Ahmet Oğuz, Massadio Haidara (Kocaelispor), Tayyip Talha Sonuç, Burak Yılmaz, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Muhammet Akmelek, Arda Kızıldağ (Gaziantep FK) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

Eski dostunun gözünün yaşına bakmadı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

Yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

Eski dostunun gözünün yaşına bakmadı
Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver

Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi