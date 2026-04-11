Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda mücadele edecek. Maç saat 20.00'de başlayacak. Kocaeli temsilcisinin son 5 karşılaşmada 1 galibiyeti bulunurken, sakat oyuncular da maçta forma giyemeyecek.
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Kocaeli temsilcisi, 34 puanla 8. sırada bulunuyor.
Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Wieteska, Jovanovic ve Balogh, maçta forma giyemeyecek.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey